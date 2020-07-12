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«Краснодар» — «Урал»: Фернандеш увеличил преимущество хозяев

12 июля 2020, 21:50
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Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Счет стал 2:0 в пользу краснодарцев.

Фернандеш разыграл быструю комбинацию с Юрием Газинским и нанес удар с линии штрафной. Удар был заблокирован, но португалец подхватил отскок и со второй попытки поразил ворота.

Краснодар — Урал

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