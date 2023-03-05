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Сегодня, 18:32

Гол Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром»

Мария Гусева
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«Краснодар» — «Торпедо» — 2:2.
«Краснодар» — «Торпедо» — 2:2.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла в Краснодаре.

Счет в игре открыл нападающий автозаводцев Илья Стефанович на 9-й минуте. На 24-й минуте отличился полузащитник «быков» Кади Боржес, но арбитр Евгений Кукуляк после подсказки ВАР и просмотра видео отменил взятие ворот, так как форвард «быков» Мозес сыграл рукой.

На 61-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Петров забил гол и сравнял счет. Через 9 минут нападающий хозяев Джон Кордоба вывел свою команду вперед. Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко забил гол на 78-й минуте и установил окончательный счет в матче.

«Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 7 очков.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:2
Торпедо М

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ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
4
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«Краснодар» — «Торпедо»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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Краснодар

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Локомотив

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