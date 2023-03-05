Обладатели загранпаспортов с биометрией в марте смогут оформить Fan ID без посещения МФЦ

В течение марта планируется новое изменение в положении о Fan ID, сообщает Sport24.

По информации источника, паспорт болельщика можно будет оформить удаленно без посещения МФЦ тем, кто имеет заграничный паспорт с биометрией.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.