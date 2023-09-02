Карасев прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» об участии российского арбитра Сергея Карасева в сборе судей УЕФА.

«Арбитр Сергей Карасев прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнется 3 сентября», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее российский арбитр заявил «СЭ», что получил необходимые документы для вылета на сбор УЕФА, который пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне (Швейцария).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.