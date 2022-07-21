Пресняков-старший считает, что «Спартаку» пора перестать подавать жалобы на судейство

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сейчас любая команда для «Спартака» является серьезным противником. «Краснодар» — сильный соперник для красно-белых, как и любой другой нынче. Потому что «Спартак» сейчас — нормальный, хороший середняк пока что. Что будет дальше — не знаю», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак

Также Пресняков-старший высказался по поводу подачи жалоб на судейство в ЭСК РФС.

«Надо уже «Спартаку» остановиться с этим делом. Это только раздражает вообще наших всех судей. Получилось, что красно-белые не счесть какой сезон все время жалуются на судейство. А это их раздражает. Главное то, что ничего не изменится. Результат матча отменить невозможно», — добавил Пресняков-старший.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.