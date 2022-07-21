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Сегодня, 15:05

Пресняков-старший считает, что «Спартаку» пора перестать подавать жалобы на судейство

Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Global Look Press

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сейчас любая команда для «Спартака» является серьезным противником. «Краснодар» — сильный соперник для красно-белых, как и любой другой нынче. Потому что «Спартак» сейчас — нормальный, хороший середняк пока что. Что будет дальше — не знаю», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак

Также Пресняков-старший высказался по поводу подачи жалоб на судейство в ЭСК РФС.

«Надо уже «Спартаку» остановиться с этим делом. Это только раздражает вообще наших всех судей. Получилось, что красно-белые не счесть какой сезон все время жалуются на судейство. А это их раздражает. Главное то, что ничего не изменится. Результат матча отменить невозможно», — добавил Пресняков-старший.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
10
7
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Урал
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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 - : -
24.07 17:30
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Тимур Аюпов

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