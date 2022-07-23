Соболев устроил словесную перепалку с игроками «Краснодара». У него уже была желтая карточка к этому моменту

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вступил в словесную перепалку с игроками «Краснодара» по ходу первого тайма.

В одном из эпизодов один из игроков «быков» получил повреждение в верховой борьбе с нападающим красно-белых. Футболист «Краснодара» схватился за лицо и упал на газон.

К нему тут же подбежали партнеры по команде и стали указывать судье на нарушение правил со стороны Соболева. Сам футболист «Спартака» на это отреагировал жестом, которым посоветовал соперником замолчать.

Отметим, что к этому моменту встречи Соболев уже успел получить одну желтую карточку.