Медведева — о возможности сыграть за «Динамо» при Карпине: «Надеюсь, что не придется»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала потенциальную возможность сыграть за московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

— Надеетесь ли сыграть за «Динамо» под руководством Карпина?

— Надеюсь, что не придется. Можно я буду зрителем? (Смеется).

— А если он обратится к вам?

— Думаю, это будет не очень иррациональный запрос с его стороны. Не очень идея, поверьте, — сказала Медведева в рамках пресс-подхода на FONBASE.

17 ноября Медведева сыграла за «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал». Бело-голубые уступили в игре со счетом 2:3, фигуристка появилась на поле на 89-й минуте и получила капитанскую повязку.