«Краснодар» — «Сочи»: хозяева ведут по итогам первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Сочи» после первого тайма матча второго тура РПЛ — 1:0.

Счет в матче открыл защитник «быков» Кайо, который отметился на 45-й минуте матча.

На 36-й минуте матча был заменен хавбек Александр Черников, вместо него на поле вышел полузащитник Кевин.