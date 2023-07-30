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Судейство

Сегодня, 20:57

«Ахмат» — ЦСКА: защитнику армейцев Гайичу заменили желтую карточку на красную, грозненцам дали перебить пенальти

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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Защитника ЦСКА Милана Гайича удалили в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

На 45+8-й минуте серб был удален после вмешательства ВАР. Изначально футболист получил желтую карточку за фол на нападающем грозненцев Иване Олейникове, за это был назначен пенальти в ворота ЦСКА.

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Олейников пробил пенальти, который отбил Игорь Акинфеев. После этого ВАР вновь вмешался в игру и попросил главного арбитра Владислава Безбородова посмотреть эпизод с фолом Гайича. После просмотра повтора Безбородов отменил свое решение и показал Гайичу красную карточку вместо желтой, а также позволил грозненцам перебить пенальти.

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Вместо Олейникова пенальти исполнил Мохамед Конате, который уже реализовал 11-метровый ранее. Конате успешно исполнил удар и сделал дубль.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» — ЦСКА: четыре пенальти и два удаления за тайм! Онлайн трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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61
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
2
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
5
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
6
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
7
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
8
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
9
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
10
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Сергей Божин

Сергей Божин

Факел

 2 0 2
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