«Ахмат» — ЦСКА: защитнику армейцев Гайичу заменили желтую карточку на красную, грозненцам дали перебить пенальти
Защитника ЦСКА Милана Гайича удалили в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».
На 45+8-й минуте серб был удален после вмешательства ВАР. Изначально футболист получил желтую карточку за фол на нападающем грозненцев Иване Олейникове, за это был назначен пенальти в ворота ЦСКА.
Олейников пробил пенальти, который отбил Игорь Акинфеев. После этого ВАР вновь вмешался в игру и попросил главного арбитра Владислава Безбородова посмотреть эпизод с фолом Гайича. После просмотра повтора Безбородов отменил свое решение и показал Гайичу красную карточку вместо желтой, а также позволил грозненцам перебить пенальти.
Вместо Олейникова пенальти исполнил Мохамед Конате, который уже реализовал 11-метровый ранее. Конате успешно исполнил удар и сделал дубль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Сергей Божин
Факел
|2
|0
|2