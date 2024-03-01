Борис Ротенберг стал заместителем гендиректора «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» рассказал об обязанностях Бориса Ротенберга в клубе.

— За что сейчас отвечает в «Локомотиве» Борис Ротенберг?

— Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьезное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодежка, команда девушек в академии, женская молодежная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба. А в настоящий момент (интервью состоялось 20 февраля. — Прим. «СЭ») находится на сборах молодежной команды в Турции.

Ротенберг стал директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива» 29 ноября 2022 года.

С августа 2016 по июль 2022 года правый защитник Ротенберг провел 17 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, стал чемпионом России, дважды брал Кубок страны и выиграл Суперкубок.