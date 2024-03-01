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1 марта, 16:20

Борис Ротенберг стал заместителем гендиректора «Локомотива»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Борис Ротенберг-младший.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» рассказал об обязанностях Бориса Ротенберга в клубе.

— За что сейчас отвечает в «Локомотиве» Борис Ротенберг?

— Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьезное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодежка, команда девушек в академии, женская молодежная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба. А в настоящий момент (интервью состоялось 20 февраля. — Прим. «СЭ») находится на сборах молодежной команды в Турции.

Ротенберг стал директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива» 29 ноября 2022 года.

С августа 2016 по июль 2022 года правый защитник Ротенберг провел 17 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, стал чемпионом России, дважды брал Кубок страны и выиграл Суперкубок.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
29
14
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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Локомотив

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Пари Нижний Новгород

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