Полузащитник «Краснодара» Батчи: «Ивич умеет дать каждому игроку уверенность в себе»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о работе главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Ивич умеет дать каждому игроку уверенность в себе, даже тем, кто не играет. Ментальная связь с тренером очень важна и для основных футболистов, и для тех, кто играет реже», — приводит слова Батчи Metaratings.ru.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. В предыдущем сезоне под руководством сербского специалиста черно-зеленые заняли шестое место, набрав 48 очков в 30 матчах.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и находится на первой строчке.