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2 марта, 18:31

Адвокат Калинов отметил, что дело с ДТП Промеса в ОАЭ выглядит подстроенным

Алина Савинова
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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов предположил, что ДТП, из-за которого нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ, могло быть подстроено.

«Слышал такое мнение и обсуждал с коллегами, что якобы оставление футболистом места ДТП сделали основанием, чтобы задержать его на какое-то время в Эмиратах. Отсутствие запроса со стороны Прокуратуры Нидерландов по экстрадиции Промеса ранее не бьется с имеющимися фактами, поэтому мое предположение, что дело нечистое. Вероятно, я предполагаю, что все это могло быть инсценировано, даже ДТП специально сделали. И информация, что он покинул место ДТП, стала причиной, чтобы Промеса как-то задержать в ОАЭ. Мое личное мнение, что так и было: его подставили, чтобы не дать улететь вовремя с командой. И сейчас ищут другие пути для экстрадиции», — цитирует адвоката «Газета.Ru».

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Источник: Газета.Ru
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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4
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7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
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10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
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 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
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