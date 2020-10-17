«Краснодар» — «Рубин»: Мусаев получил желтую карточку
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил желтую карточку в первом тайме матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
Защитник казанцев Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но главный арбитр встречи Михаил Вилков не зафиксировал нарушение. Мусаев сильно возмущался этим решением, за что получил желтую карточку.
Уже после этого Вилков посмотрел ВАР и все же назначил пенальти.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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