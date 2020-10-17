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«Краснодар» — «Рубин»: Мусаев получил желтую карточку

17:20
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил желтую карточку в первом тайме матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

Защитник казанцев Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но главный арбитр встречи Михаил Вилков не зафиксировал нарушение. Мусаев сильно возмущался этим решением, за что получил желтую карточку.

Уже после этого Вилков посмотрел ВАР и все же назначил пенальти.

Краснодар — Рубин

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