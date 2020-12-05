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«Краснодар» — «Ротор»: Марков и Ари выйдут с первых минут

17:48
Ари впервые в сезоне выйдет в стартовом составе &quot;Краснодара&quot;.
Ари впервые в сезоне выйдет в стартовом составе &quot;Краснодара&quot;.
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Стали известны составы «Краснодара» и «Ротора» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19:00 мск.

В составе краснодарцев с первых минут выйдет форвард Ари, который в текущем сезоне провел только два матча в РПЛ и ни разу не выходил в старте. Также впервые с 8 ноября на поле выйдет Евгений Марков.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Камболов, Чернов, Вильена, Вандерсон, Сулейманов, Марков, Ари.

Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.

Следить за матчем «Краснодар» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Краснодар — Ротор

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