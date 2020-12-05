«Краснодар» — «Ротор»: Марков и Ари выйдут с первых минут
Стали известны составы «Краснодара» и «Ротора» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19:00 мск.
В составе краснодарцев с первых минут выйдет форвард Ари, который в текущем сезоне провел только два матча в РПЛ и ни разу не выходил в старте. Также впервые с 8 ноября на поле выйдет Евгений Марков.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Камболов, Чернов, Вильена, Вандерсон, Сулейманов, Марков, Ари.
Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.
Следить за матчем «Краснодар» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю