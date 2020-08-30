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«Краснодар» — «Ростов»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:00
«Краснодар» на своем поле примет «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 30 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью. «Ростов» не побеждает соперника в рамках чемпионата с 2014 года.

Следить за матчем «Краснодар» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ростов»

Краснодар — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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