«Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби, команды на двоих забили пять голов
«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 3:2.
Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар».
У «быков» голы забили Федор Смолов, Эдуард Сперцян и Джонатан Окоронкво. В составе дончан отличились Илья Зубенко и Николай Комличенко.
В сезоне-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории стал обладателем серебряных медалей чемпионата России. «Ростов» расположился на седьмом месте в таблице.
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Ростов» — 3:2 (0:1)
Голы: Зубенко, 14 (0:1). Смолов, 59 (1:1). Сперцян, 65 (2:1). Комличенко, 79 (2:2). Окоронкво, 82 (3:2).
«Краснодар»: Агкацев, Тормена (Арутюнян, 68), Черников, Сперцян, Кайо, Кривцов, Жоау Батчи (Окоронкво, 74), Ленини, Смолов (Эктов, 68), Виктор Са (Козлов, 68), Олусегун (Мозес Кобнан, 68).
«Ростов»: Ханкич, Вахания (Игнатов, 60), Мелехин (Семенчук, 80), Сако (Байрамян, 60), Уткин (Кучаев, 60), Щетинин (Колтаков, 80), Зубенко (Глебов, 60), Голенков (Лангович, 60), Жбанов, Азнауров (Комличенко, 60), Роналдо (Шанталий, 70).
Удаление: Комличенко, 90.
6 июля. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -