Семин: «Головин — ключевой игрок клуба-участника ЛЧ — это престижно для российского футбола»
Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Головин в «Монако» на своем месте. У него пошла там игра, в него верят. Не вижу смысла говорить об уходе в другую команду. Головин — ключевой игрок клуба, который сыграет в ЛЧ — это престижно для российского футбола», — приводит слова Семина «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 28-летний Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
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