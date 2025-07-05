Полузащитник ЦСКА Вильягра выбыл на полтора месяца из-за травмы колена

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра получил повреждение внутренней боковой связки коленного сустава, сообщает пресс-служба армейцев.

24-летний футболист травмировался в матче BetBoom Братского кубка против «ОФК Белград» (4:2), который прошел 5 июля. После игры спортсмену была проведена МРТ.

Отмечается, что лечение футболиста будет консервативным и продлится не менее полутора месяцев.

Вильягра в марте этого года подписал контракт с ЦСКА, который рассчитан до конца декабря 2028-го и включает в себя опцию продления на один год. В сезоне-2024/25 аргентинец не провел ни одного матча за московскую команду.