«Акрон» объявил о продлении контракта с хавбеком Марадишвили на 3 года

Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с «Акроном», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три года.

В сезоне-2025/26 на счету Марадишвишвили 19 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.