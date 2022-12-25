«Краснодар» претендует на защитника «Црвены Звезды» Эраковича, которым интересовался «Зенит»

«Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды» Страхиньей Эраковичем, сообщает Kurir.rs.

По данным источника, клуб из Краснодара уже предлагал за 21-летнего серба 6,5 миллиона евро и 50 процентов от последующей продажи футболиста, а сейчас сделал улучшенное предложение.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в нынешнем сезоне он провел 27 матчей за команду и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В ноябре появлялась информация об интересе к Эраковичу со стороны «Зенита».