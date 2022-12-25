«Краснодар» претендует на защитника «Црвены Звезды» Эраковича, которым интересовался «Зенит»
«Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды» Страхиньей Эраковичем, сообщает Kurir.rs.
По данным источника, клуб из Краснодара уже предлагал за 21-летнего серба 6,5 миллиона евро и 50 процентов от последующей продажи футболиста, а сейчас сделал улучшенное предложение.
Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в нынешнем сезоне он провел 27 матчей за команду и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
В ноябре появлялась информация об интересе к Эраковичу со стороны «Зенита».
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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