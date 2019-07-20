"Краснодар" поздравил Газинского с днем рождения

"Краснодар" в своем официальном Twitter поздравил полузащитника клуба и сборной России Юрия Газинского с 30-летием.

– Желаем нашему Юрию здоровья! Поскорее оправиться от травмы и вернуться на поле! – -написал клуб.

Газинский – двукратный бронзовый призер чемпионата страны в составе "Краснодара". Получил звание заслуженного мастера спорта за выход в составе сборной России в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Его первый мяч в игре национальной команды со сборной Саудовской Аравии 14 июня прошлого года стал первым голом турнира.В прошлом сезоне футболист сыграл во всех турнирах 48 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 13 голевых передач.

Газинский был прооперирован в начале июня в связи с травмой плеча, полученной в контрольном матче национальной команды с "Чертаново" (6:0). По словам главного тренера "быков" Мурада Мусаева, полузащитник выбыл как минимум до ноября.