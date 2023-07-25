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Сегодня, 10:08

Кордоба: «На сегодняшний момент я в «Краснодаре». О будущем не хочу говорить»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» после победы в матче 1-го тура РПЛ над «Динамо» (3:1) отреагировал на слухи о возможном переходе в турецкий чемпионат.

«Очень доволен работой под руководством Ивича. Слухи о переходе в Турцию? На сегодняшний момент я в «Краснодаре», о будущем не хочу говорить. Моя задача на сезон — забить как можно больше. Не концентрируюсь на том, чтобы, например, обогнать Промеса в гонке бомбардиров. Сконцентрирован только на себе и на своей работе», — сказал Кордоба «СЭ».

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Галатасарай».

Футболист стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне 30-летний форвард участвовал в 35 матчах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
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 - : -
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