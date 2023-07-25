Кордоба: «На сегодняшний момент я в «Краснодаре». О будущем не хочу говорить»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» после победы в матче 1-го тура РПЛ над «Динамо» (3:1) отреагировал на слухи о возможном переходе в турецкий чемпионат.

«Очень доволен работой под руководством Ивича. Слухи о переходе в Турцию? На сегодняшний момент я в «Краснодаре», о будущем не хочу говорить. Моя задача на сезон — забить как можно больше. Не концентрируюсь на том, чтобы, например, обогнать Промеса в гонке бомбардиров. Сконцентрирован только на себе и на своей работе», — сказал Кордоба «СЭ».

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Галатасарай».