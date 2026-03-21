«Краснодар» — «Пари НН»: Кордоба открыл счет

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Пари НН» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

На 6-й минуте забил Джон Кордоба.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 18:15. Ozon Арена (Краснодар)

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