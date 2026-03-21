Помощник президента РФ Ушаков поздравил ЦСКА с победой над махачкалинским «Динамо»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков поздравил ЦСКА с победой над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«С победой! Удачи вам!», — сказал Ушаков «СЭ».

Армейцы одержали первую победу в чемпионате России-2025/26 после зимней паузы и поднялись на четвертое место в турнирной таблице с 39 очками.

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против «Акрона» 4 апреля.