«Краснодар» — «Пари НН»: гости забили единственный гол в первом тайме

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«Краснодар» в матче 5-го тура РПЛ принимает «Пари НН».

После первого тайма счет 1:0 в пользу нижегородцев. Единственный гол на 36-й минуте забил Хуан Боселли.