Станкович повторил рекорд «Спартака» по крупным победам в первых 7 матчах

«Спартак» в матче 5-го тура РПЛ обыграл на своем поле «Факел» — 3:0.

Для красно-белых это четвертая крупная победа в первых 7 матчах под руководством Деяна Станковича: ранее московская команда обыграла со счетом 3:0 «Динамо» и дважды — «Крылья Советов». Последний раз такое удавалось Олегу Романцеву в 1989 году.

«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. В следующем матче красно-белые сыграют 24 августа в гостях с «Зенитом».