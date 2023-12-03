Ульянов — о снегопаде перед матчем «Локомотив» — «Зенит»: «Это ненормально»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о погодных условия перед матчем 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

«Это ненормально. Но есть регламент, решат судьи и делегаты. Сегодня играем красным мячом. Стоит ли переходить на старую систему? Давайте сегодня перейдем, сыграем. Сегодня уж сыграем, потом будем думать», — сказал Ульянов.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене». Игра была перенесена на 30 минут из-за сильного снегопада.