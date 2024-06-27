«Краснодар» опубликовал видео с подписанием Козлова от первого лица
«Краснодар» опубликовал на Youtube-канале видеоролик от первого лица с подписанием контракта с хавбеком Данилой Козловым.
Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на пять лет.
В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Ахмат – Краснодар
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