Агент Козлова: «В последние дни «Краснодар» очень активно включился в переговоры»

Василий Голяна, агент полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход игрока в краснодарский клуб.

«У нас было множество вариантов продолжения карьеры. Мы находились в переговорном процессе как с «Краснодаром», так и с другими клубами. Но в последние дни «Краснодар» очень активно включился в переговоры. Надо отдать должное «Краснодару», который предпринял максимально активные и конкретные шаги для того, чтобы заполучить Данилу. Взвесив все за и против, мы решили принять предложение «Краснодара», — сказал Голяна «СЭ».

В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.