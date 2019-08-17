«Краснодар» обыграл «Тамбов» и догнал «Зенит» в турнирной таблице

«Краснодар» в матче 6-го тура чемпионата России в гостях победил «Тамбов» со счетом 2:0. Голы забили Вандерсон и Даниил Уткин.

«Краснодар» после этой встречи догнал в турнирной таблице лидирующий «Зенит». У команд по 13 очков. Питерцы сегодня сыграют с «Ахматом».

«Тамбов» расположился на 14-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2 (0:1)

Голы: Вандерсон Масиэл, 2 (0:1). Уткин, 78 (0:2).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Гогуа, Ойеволе, Осипенко, Таказов, Чернышов (Бенито, 62), Тетрашвили, Карасев, Костюков (Хосонов, 75), Мамтов (Аппаев, 46).

«Краснодар»: Крицюк, Петров (Стоцкий, 46), Фьолусон, Спаич, Рамирес, Олссон (Берг, 65), Камболов, Вилена, Сулейманов, Игнатьев (Уткин, 77), Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Рамирес, 11. Карасев, 15. Тетрашвили, 77. Бенито, 81. Хосонов, 82.

Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Данченко (Уфа).

17 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».