«Зенит» может в октябре сыграть в Минске

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность проведения товарищеского матча с минским «Динамо».

Игра может пройти в столице Белоруссии в октябре во время паузы на матчи сборных. Точная дата пока не определена и не согласована сторонами.

В качестве места проведения встречи рассматривается новая арена — Национальный футбольный стадион, вместимость которого составит 33 000 зрителей. Его ввод в эксплуатацию намечен на осень.

«Динамо» возглавляет 48-летний Вадим Скрипченко, который работал главным тренером в трех российских клубах. В конце августа минчане проведут два матча против бельгийского «Андерлехта» за право попасть в групповой этап Лиги Европы.