«Краснодар» обратится в судейскую комиссию по поводу работы арбитров на матче с «Сочи»
17:18
«Краснодар» обратится с апелляцией в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на действия главного арбитра Игоря Панина в матче девятого тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (3:0), информирует ТАСС.
Претензии «Краснодара» касаются того, что Панин не показал игрокам «Сочи» шесть желтых карточек за нарушения.
На 39-й минуте после использования системы ВАР главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников. После игры генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жестко раскритиковал судейство.
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