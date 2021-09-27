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Судейство

«Краснодар» обратится в судейскую комиссию по поводу работы арбитров на матче с «Сочи»

17:18
Игорь Панин. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Игорь Панин. Фото Константин Рыбин/РПЛ
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«Краснодар» обратится с апелляцией в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на действия главного арбитра Игоря Панина в матче девятого тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (3:0), информирует ТАСС.

Претензии «Краснодара» касаются того, что Панин не показал игрокам «Сочи» шесть желтых карточек за нарушения.

На 39-й минуте после использования системы ВАР главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников. После игры генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жестко раскритиковал судейство.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12517781

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Иван Шитик все материалы автора

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