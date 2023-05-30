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Судейство

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«Краснодар» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением Литвинова в матче с ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Краснодар» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением защитника Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также в ЭСК РФС по итогам матча с Оренбургом (1:3) обратилось «Торпедо». Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с двумя назначенными пенальти в свои ворота на 40 и 47-й минутах встречи, а также вторую желтую карточку защитнику Артему Самсонову на 75-й минуте игры.

В понедельник, 29 мая председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит эпизод с удалением Литвинова.

Алексей Амелин. Игроки «Урала» и «КАМАЗа» предупреждены, а краснодарец удален. Почему такие разные наказания?

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Литвинов
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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