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Сегодня, 14:20

Зазулин заявил, что Семак лучше Спаллетти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин сравнил работу тренера петербургской команды Сергея Семака и Лучано Спаллетти, возглавлявшего сине-бело-голубых с 2010-го по 2014-й.

«Круче тот, кто титулов больше выиграл (смеётся). Однозначно, Семак. Добился больших успехов в Петербурге, оба вроде по пять лет отработали. Семак учился у Спаллетти и эти навыки пригодились, думаю. Спаллетти — величайший специалист, харизматичный тренер. Он отлично относится к футболистам. В этом, наверное, главное отличие иностранных тренеров и российских. В зарубежных клубах, как говорят? Нам главное, чтобы игрок был счастлив, он важен для нас. У Гвардиолы многие не играют в основном составе, но он каждого игрока называет важным звеном. Когда я играл, никто не думал, счастлив я или нет. Могли сказать: если не играешь, что ты идиот и надо тренироваться больше», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Под руководством Спаллетти «Зенит» выиграл четыре трофея — дважды становился чемпионом России, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018-го. С ним команда взяла девять трофеев — пять чемпионств, три Суперкубка и Кубок России.

В сезоне 2022/23 «Наполи», возглавляемый Спаллетти, выиграл серию А.

Источник: https://legalbet.ru/news/15419501/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
Лучано Спаллетти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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