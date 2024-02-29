«Краснодар начал переговоры о продлении контрактов со Сперцяном и Черниковым

«Краснодар» ведет переговоры с Александром Черниковым и Эдуардом Сперцяном по продлению контрактов, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, клуб сделал предложения обоим игрокам.

Футболисты являются воспитанниками академии «Краснодара». Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро.

Черниковым отыграл 23 матча и забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, обгоняя «Зенит» на два очка.