Адвокат Жорин — о ситуации с Промесом: «Проблемы будут, если не в этот раз, так в следующий»

Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» рассказал, с чем может быть связана задержка вылета форварда «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. «СЭ» сообщил, что 32-летний голландец прилетит в Санкт-Петербург отдельно от команды.

«Задержка может быть связана со всем, чем угодно. Но то, что будут сложности в связи с уголовным делом, объявлением в розыск и рано или поздно попаданием в список Интерпола, это очевидно. С этим будут сопряжены не только частные проблемы, но и проблемы как игрока «Спартака. Может быть, в данном случае это не связано с уголовным делом, что не факт. Мы понимаем, что «Спартак» не заинтересован поднимать шумиху. Проблемы в любом случае будут, если не в этот раз, так в следующий. Ситуация сложная, ее необходимо юридически корректировать», — сказал Жорин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне в активе Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.