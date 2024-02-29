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29 февраля, 16:56

Экс-игрока «Локомотива» Бека-Бека выписали из больницы после попытки покончить с собой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ниццы» Алексис Бека-Бека выписан из больницы, сообщает L'Equipe.

Футболист отправился к своим родным в Кан, где находится в окружении семьи. Ему предоставлен отпуск по медицинским показаниям до конца сезона.

В конце сентября прошлого года Бека-Бека угрожал спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Сообщалось, что футболист хотел покончить с собой из-за проблем в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи. Француза удалось спасти.

До перехода в «Ниццу» 22-летний хавбек выступал за московский «Локомотив». С 2021 по 2022 годы он провел за железнодорожников 28 матчей, отличившись 4 голевыми передачами.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
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 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
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12
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