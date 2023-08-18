В субботу, 19 августа, «Краснодар» дома примет московский «Локомотив» в рамках чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит — в 19.30 по московскому времени.

Прямой эфир игры покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.15 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки в сервисе Кинопоиск. Противостояние «Краснодар» — «Локомотив» можно посмотреть и по платной подписке в сервисе Окко в разделе «Спорт». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре.

В последних пяти очных встречах железнодорожники побеждали лишь два раза: одна игра премьер-лиги завершилась 3:2, во втором матче за Кубок России основное время завершилось со счетом 2:2, по серии пенальти москвичи победили — 3:1. На счету «Краснодара» три победы (1:0, 3:0, 1:0).