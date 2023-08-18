В пятницу, 18 августа, в Казани местный «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов» из Самары в рамках чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Рубин» — «Крылья Советов» покажут на телеканале «Матч Премьер». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Полный календарь и результаты игр «Рубина» в сезоне-2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ». За расписанием матчей, итогами и статистикой «Крыльев Советов» в текущем сезоне также следите на сайте «СЭ»