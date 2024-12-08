«Краснодар» — «Локомотив»: команды не забили голов в первом тайме

«Краснодар» и «Локомотив» не открыли счет в первом тайме матча 18-го тура чемпионата России — 0:0.

«Быки» нанесли один удар в створ ворот соперника, на счету железнодорожников два удара.

На 38-й минуте матча защитник «Краснодара» Диего Коста разбил голову в столкновении с футболистом «Локомотива» Евгением Морозовым. Ему была оказана медицинская помощь.

Игра проходит на «Арене Краснодар». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».