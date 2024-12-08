Коста разбил голову в столкновении с Морозовым в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Защитник «Краснодара» Диего Коста получил травму в матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива».

На 38-й минуте игры футболист «быков» и защитник железнодорожников Евгений Морозов в борьбе за мяч столкнулись головами. В результате этого инцидента Коста разбил голову до крови. Медики оказали ему помощь, перемотав бинтом голову.

Игра проходит на «Арене Краснодар». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».