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Сегодня, 20:25

Артига — после поражения от «Динамо»: «Химки» весной станут стабильнее и будут действовать лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в 18-м туре РПЛ и подвел итоги первой части сезона.

«Поздравляю «Динамо» с победой, они провели хороший матч. У нас тоже были моменты при счете 1:2, все могло сложиться лучше, но мы стали больше рисковать и позволили сопернику делать быстрые переходы. В результате «Динамо» забило еще два и заслуженно выиграло.

Наше выступление до перерыва дает возможность преуспеть в борьбе за выживание и прилично провести вторую часть сезона. Команда станет стабильнее и будет действовать лучше, я вижу это по фрагментам наших осенних встреч, когда нам не хватало порой лишь концентрации. В целом, доволен тем, что у меня есть сейчас», — приводит слова испанца пресс-служба подмосковной команды.

«Химки» с 16 очками ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Химки»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Франк Артига
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо – Химки
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 0 : 1
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