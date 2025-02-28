«Краснодар» — «Крылья Советов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

По результатам 18 туров РПЛ краснодарская команда набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Самары с 18 баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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