«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: хозяева выигрывают после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» после первого тайма на своем поле обыгрывает «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на девятой минуте забил Эгаш Касинтура. Анголец стал автором первого забитого мяча в РПЛ в 2025 году.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив»