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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сулейманов и Мартынович в старте хозяев

17:27
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Камболов, Олссон, Вилена — Вандерсон, Ари, Сулейманов.

Запасные: Адамов, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Рыжиков — Комбаров, Чернов, Карпов, Полуяхтов — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский — Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселев, Мияйлович, Антон, Смирнов, Гынсарь, Радонич.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Краснодар — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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