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«Краснодар» — «Крылья Советов»: хозяева забили третий гол

20:21
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Полузащитник «Краснодара» Вандерсон забил гол на 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Хавбек «быков» Тонни Вилена вошел в штрафную площадь самарцев слева и отпасовал в центр на Вандерсона, которому никто не помешал пробить в ближний угол ворот «Крыльев Советов». Мяч угодил в штангу, затем в спину голкипера гостей Сергея Рыжикова и оказался в воротах.

Позднее гол переписали на Рыжикова.

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Краснодар — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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