«Краснодар» — «Крылья Советов»: хозяева забили третий гол
20:21
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон забил гол на 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Хавбек «быков» Тонни Вилена вошел в штрафную площадь самарцев слева и отпасовал в центр на Вандерсона, которому никто не помешал пробить в ближний угол ворот «Крыльев Советов». Мяч угодил в штангу, затем в спину голкипера гостей Сергея Рыжикова и оказался в воротах.
Позднее гол переписали на Рыжикова.
? 3-й гол Вандерсона в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #КраснодарКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
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