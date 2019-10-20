«Краснодар» — Каборе: «Шарль, ну не твой размер же»
22:29
«Краснодар» в Twitter после матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0) пошутил над своим бывшим игроком полузащитником Шарлем Каборе. «Быки» обратили внимание на эпизод, когда Каборе снял бутсу с нападающего краснодарцев Магомеда-Шапи Сулейманова.
Игра на разувание ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2019
Шарль, ну не твой размер же ???#ДинамоКраснодар #Каборе #Шапи pic.twitter.com/Us8PEpgnRV
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...