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«Краснодар» — Каборе: «Шарль, ну не твой размер же»

22:29
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«Краснодар» в Twitter после матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0) пошутил над своим бывшим игроком полузащитником Шарлем Каборе. «Быки» обратили внимание на эпизод, когда Каборе снял бутсу с нападающего краснодарцев Магомеда-Шапи Сулейманова.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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