«Краснодар» в Twitter после матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0) пошутил над своим бывшим игроком полузащитником Шарлем Каборе. «Быки» обратили внимание на эпизод, когда Каборе снял бутсу с нападающего краснодарцев Магомеда-Шапи Сулейманова.

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