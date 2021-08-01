«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч чемпионата России
«Краснодар» примет «Химки» на своем поле в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Черников, Газинский, Вилена, Кабелла, Ионов, Классон.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Рамирес, Спаич, Стоцкий, Ильин, Сулейманов, Кордоба.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
Запасные: Генералов, Сычев, Корян, Трошечкин, Камышев, Боженов, Соколов, Алиев, Садыгов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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