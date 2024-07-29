Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 00:45

«Краснодар» — «Динамо» Мх: в ворота «быков» не назначен пенальти. Почему этот момент не показали крупным планом?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча «Краснодар» — «Динамо» Махачкала.
Фото Скриншот трансляции

На 78-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0) судья Павел Шадыханов не зафиксировал фол на Идаре Шумахове в штрафной площади краснодарцев и не наказал их 11-метровым ударом. К сожалению, во время трансляции этот момент не повторили ни разу, его не показали крупным планом и с других ракурсов.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Тем не менее, если судить по увиденному, можно сказать, что футболист «Краснодара», когда мяч уже был в игре, не пытался сыграть в него, а делал все, чтобы не дать сделать это сопернику — Шумахову. А динамовец наоборот пытался вырваться и нанести удар по мячу, который летел как раз к нему. Пробить по воротам ему не удалось — потому, что его держал краснодарец. Факт задержки двумя руками очевиден и без других повторов — у махачкалинца в какой-то момент даже высоко задралась майка. Жаль, что невозможно точно и полностью оценить действия самого Шумахова.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Видеоарбитр (ВАР) Владимир Москалев не вмешался и не предложил Шадыханову посмотреть видеозапись на мониторе.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
7
2
Читайте также
Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Глушенков — главное оружие «Зенита» в чемпионской гонке. Их связка с Венделом завораживает
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Мусаев – о ничьей «Краснодара»: «Моя ошибка – я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»
Защитник «Химок» Филин назвал причины поражения от «Спартака»
Ещенко о матче «Химки» — «Спартак»: «Красно-белые реабилитировались»
Ничейный путь «Краснодара». «Быки» — без побед, новички из Махачкалы пока не проигрывают в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Химок» Степанов оценил игру «Спартака»

Transfermarkt: Маухуб подписал контракт с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости