Transfermarkt: Маухуб подписал контракт с «Динамо»

Форвард марокканского клуба «Раджа Касабланка» Мехди Маухуб подписал контракт с «Динамо», сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, московский клуб заплатил за 21-летнего марокканца 1,8 миллиона евро. Ранее агент Маухуба подтвердил «СЭ» переход игрока.

В прошлом сезоне Маухуб провел за «Раджа Касабланка» 24 матча, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Сейчас форвард принимает участие в Олимпийских играх в Париже.