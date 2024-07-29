Transfermarkt: Маухуб подписал контракт с «Динамо»
Форвард марокканского клуба «Раджа Касабланка» Мехди Маухуб подписал контракт с «Динамо», сообщает Transfermarkt.
По сведениям источника, московский клуб заплатил за 21-летнего марокканца 1,8 миллиона евро. Ранее агент Маухуба подтвердил «СЭ» переход игрока.
В прошлом сезоне Маухуб провел за «Раджа Касабланка» 24 матча, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Сейчас форвард принимает участие в Олимпийских играх в Париже.
Источник: Transfermarkt
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|2
|0
|0
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|6
|
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|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|
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|
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|
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|1
|
14
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|2
|0
|0
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|0
|
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|2
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16
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|26.07
|18:00
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Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
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|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
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Оренбург – Ахмат
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|
Краснодар – Динамо Мх
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Акрон
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
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Бителло
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|4
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|Ж
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Динамо
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|1
|0
|
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